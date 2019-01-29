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Внешняя политика 29.01.2019 18:34

Президент Азербайджана утвердил программу экономического сотрудничества с Туркменистаном до 2022г

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве.

И.Алиев также утвердил азербайджано-туркменскую межправительственную торгово-экономическую программу сотрудничества на 2019-2021гг, а также соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности.

Наряду с этим, глава государства утвердил азербайджано-туркменскую межправительственную программу сотрудничества в сфере транспорта на 2019-2022гг, соглашение «О развитии международных перевозок по морскому транспорту посредством портов двух стран», соглашение «О сотрудничестве между Академиями наук Азербайджана и Туркменистана».

Документы были подписаны 22 ноября 2018 года во время официального визита президента И.Алиева в Туркменистан.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]