Президент Азербайджана утвердил программу экономического сотрудничества с Туркменистаном до 2022г

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве.

И.Алиев также утвердил азербайджано-туркменскую межправительственную торгово-экономическую программу сотрудничества на 2019-2021гг, а также соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности.

Наряду с этим, глава государства утвердил азербайджано-туркменскую межправительственную программу сотрудничества в сфере транспорта на 2019-2022гг, соглашение «О развитии международных перевозок по морскому транспорту посредством портов двух стран», соглашение «О сотрудничестве между Академиями наук Азербайджана и Туркменистана».

Документы были подписаны 22 ноября 2018 года во время официального визита президента И.Алиева в Туркменистан.

Ф.Исазаде