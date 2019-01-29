Президент Азербайджана утвердил программу экономического сотрудничества с Туркменистаном до 2022г

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве.
И.Алиев также утвердил азербайджано-туркменскую межправительственную торгово-экономическую программу сотрудничества на 2019-2021гг, а также соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности.
Наряду с этим, глава государства утвердил азербайджано-туркменскую межправительственную программу сотрудничества в сфере транспорта на 2019-2022гг, соглашение «О развитии международных перевозок по морскому транспорту посредством портов двух стран», соглашение «О сотрудничестве между Академиями наук Азербайджана и Туркменистана».
Документы были подписаны 22 ноября 2018 года во время официального визита президента И.Алиева в Туркменистан.
Ф.Исазаде
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