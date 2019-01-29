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Внутренняя политика 29.01.2019 19:16

Президент Алиев утвердил IV Госпрограмму социально-экономического развития регионов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил "Государственную программу социально-экономического развития регионов на 2019-2023гг.", сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, министерству финансов и министерству экономики поручено принять меры для предусмотра ежегодно в проекте госбюджета и государственной инвестиционной программе средств для реализации мероприятий, указанных в документе.

Минэкономики также поручено координировать реализацию мер, предусмотренных в госпрограмме и раз в год докладывать президенту об ее выполнении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГОСПРОГРАММА, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]