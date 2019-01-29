Президент Алиев утвердил IV Госпрограмму социально-экономического развития регионов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил "Государственную программу социально-экономического развития регионов на 2019-2023гг.", сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, министерству финансов и министерству экономики поручено принять меры для предусмотра ежегодно в проекте госбюджета и государственной инвестиционной программе средств для реализации мероприятий, указанных в документе.

Минэкономики также поручено координировать реализацию мер, предусмотренных в госпрограмме и раз в год докладывать президенту об ее выполнении.

Ф.Исазаде