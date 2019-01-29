В Баку не исключили возможность встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Мюнхене

Баку не исключает возможность встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова Зограба Мнацаканяна по Карабаху "на полях" Мюнхенской конференции безопасности в феврале.

"Место и время следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении еще не определены, но все возможно. Азербайджанская сторона поддерживает переговоры не ради проведения переговоров, а для достижения действенных результатов; это наша принципиальная позиция",- заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

З.Мнацаканян во вторник заявил о возможной встрече по Карабаху с азербайджанским коллегой "на полях" Мюнхенской конференции безопасности.

"В феврале я буду в Мюнхене. Знаю, что и Э.Мамедъяров там будет. Могу сказать, что наши встречи в Париже и Давосе были очень существенны. На основе прошедших встреч мы ведем обсуждения с посредниками Минской группы ОБСЕ. Ничего не исключается. Сроки и другие вопросы пытаемся согласовать",- сказал З.Мнацаканян.