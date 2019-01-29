В Баку не исключили возможность встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Мюнхене

Баку не исключает возможность встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова Зограба Мнацаканяна по Карабаху "на полях" Мюнхенской конференции безопасности в феврале.
"Место и время следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении еще не определены, но все возможно. Азербайджанская сторона поддерживает переговоры не ради проведения переговоров, а для достижения действенных результатов; это наша принципиальная позиция",- заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
З.Мнацаканян во вторник заявил о возможной встрече по Карабаху с азербайджанским коллегой "на полях" Мюнхенской конференции безопасности.
"В феврале я буду в Мюнхене. Знаю, что и Э.Мамедъяров там будет. Могу сказать, что наши встречи в Париже и Давосе были очень существенны. На основе прошедших встреч мы ведем обсуждения с посредниками Минской группы ОБСЕ. Ничего не исключается. Сроки и другие вопросы пытаемся согласовать",- сказал З.Мнацаканян.
Кабмин подготовит предложения для обеспечения деятельности СЭЗ Алят
AtaBank в 2018г сократил активы на 7%
Минэкономики и ГТК Азербайджана будут сотрудничать в вопросах упрощения торговли
Промоутеры 16 этапов раскритиковали владельцев Формулы-1
В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД
В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Бразильские власти арестовали пять человек в связи с прорывом плотины Vale
Большинство американцев считают, что их страна движется в неверном направлении
Власти Италии разрешат мигрантам, спасенным голландским судном, сойти на берег, если они не останутся в этой стране
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Депозитный портфель AccessBank превысил 500 млн. манатов
Nar поддержал еще один интеллектуальный конкурс
В Азербайджанском университете языков отметили 150-летие русского и советского ученого Михаила Покровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»