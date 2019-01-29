Бразильские власти арестовали пять человек в связи с прорывом плотины Vale

Полиция Бразилии арестовала трех сотрудников и двух подрядчиков компании Vale SA в Сан-Паулу и Белу-Оризонти в связи с прорывом плотины на руднике Corrego do Feijao в штате Минас-Жерайс, в результате которого погибло не менее 65 человек и 279 числятся пропавшими.
Как утверждается в заявлении властей штата Минас-Жерайс, арестованные могли быть причастны к инциденту 25 января. Так, подрядчики работали на компанию, которая проводила последнюю проверку плотины.
Арестованные останутся под стражей на 30 суток.
Прокуратура штата выдала ордера на арест еще семи человек.
Суд штата Минас-Жераис также отдал приказ об обысках в Vale, изъятии документов и мобильных телефонов.
Позднее во вторник кабинет министров Бразилии проведет заседание, на котором будет обсуждаться ситуация на руднике Feijao, сообщает агентство Bloomberg. Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран не исключил, что будет принято решение о смене руководства Vale, однако эти вопросы будут согласовывать с советом директоров компании.
Ранее отмечалось, что в этот раз власти потребуют от Vale возмещения убытков в более крупном объеме, чем после предыдущей аварии - в ноябре 2015 года.
В ноябре 2015 году в деревне Бенту-Родригеш того же штата произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде. Vale и BHP были оштрафованы властями страны на $5,3 млрд.
Акции Vale рухнули в цене почти на 25% в понедельник, компания сообщила о приостановке выплаты дивидендов и выкупа акций. Трое судей в Бразилии уже заморозили активы Vale почти на $3 млрд по требованию властей с учетом предстоящих компенсаций. Однако во вторник инвесторы сочли падение чрезмерным, и котировки акций выросли на 3,5%.
Feijao - сравнительно небольшой проект для Vale, крупнейшего производителя железной руды в мире. В 2017 году на руднике было добыто около 7,8 млн тонн железной руды.
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