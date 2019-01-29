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Внутренняя политика 29.01.2019 21:17

Президент Азербайджана прогнозирует рост числа участников ТК Восток-Запад и Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает роста числа стран, являющихся участниками международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"Сегодня число стран, присоединившихся к транспортным проектам Восток-Запад и Север-Юг, превышает 10, и их число будет увеличиваться. Азербайджан - единственная страна, участвующая в обоих проектах", - сказал И.Алиев во вторник на конференции, посвященной итогам реализации третьей Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018гг.

Глава государства отметил, что правительство страны направило нефтегазовые доходы на развитие транспортного сектора с целью превратить Азербайджан в транспортный центр всего Евразийского пространства.

"Сегодня мы уже добились поставленной цели. Запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс историческое событие. Это важный проект, который позволяет нам транспортировать грузы в больших объемах с Востока на Запад и в обратном направлении через территорию Азербайджана",- отметил глава государства.

По его словам, в результате этих мер возрастет и геополитическая значимость Азербайджана, обеспечивает валютные поступления в страну.

"Создание транспортного коридора Север-Юг также имеет большую значимость. В этом направлении также ведутся большие работы. Естественно, реализация этих работ требует широкомасштабного международного сотрудничества. Азербайджан и в этой сфере сыграл свою положительную роль в качестве инициатора",- отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТЫ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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