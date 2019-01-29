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Карабахский конфликт 29.01.2019 22:12

Директор Нацразведки США считает реальной угрозу конфликта Азербайджана с Арменией

Директор Нацразведки США Дэн Коутс во вторник заявил, что напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха способны стать причиной крупномасштабного конфликта, в который может быть вовлечена и Россия.

"Напряженность между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха по-прежнему является возможным источником крупномасштабного военного конфликта", - говорится в заявлении Д.Коутса.

По его словам, такой конфликт "может вовлечь Россию".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КАРАБАХ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]