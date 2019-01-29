Директор Нацразведки США считает реальной угрозу конфликта Азербайджана с Арменией

Директор Нацразведки США Дэн Коутс во вторник заявил, что напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха способны стать причиной крупномасштабного конфликта, в который может быть вовлечена и Россия.
"Напряженность между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха по-прежнему является возможным источником крупномасштабного военного конфликта", - говорится в заявлении Д.Коутса.
По его словам, такой конфликт "может вовлечь Россию".
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