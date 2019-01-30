Введенные на этой неделе санкции США против Венесуэлы сравнимы с нападением пиратов, и в Каракасе думают над ответными юридическими мерами, заявил глава венесуэльского МИД Хавьер Арреаса.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценит ситуацию и примет юридические меры, чтобы справиться с этим новым актом агрессии, с постоянным стремлением империалистов брать под контроль нефтяные ресурсы, полезные ископаемые и финансы Венесуэлы", - отметил он в заявлении.

Министр назвал санкции, касающиеся нефтяной компании PDVSA и Центробанка страны незаконными, сравнив их с "воровством" и "пиратским рейдом администрации Трампа", нацеленным на то, чтобы свергнуть венесуэльское руководство и завладеть природными ресурсами Венесуэлы.