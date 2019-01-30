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Дальнее зарубежье 30.01.2019 10:04

Глава МИД Венесуэлы назвал "пиратскими" санкции США против его страны

Введенные на этой неделе санкции США против Венесуэлы сравнимы с нападением пиратов, и в Каракасе думают над ответными юридическими мерами, заявил глава венесуэльского МИД Хавьер Арреаса.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценит ситуацию и примет юридические меры, чтобы справиться с этим новым актом агрессии, с постоянным стремлением империалистов брать под контроль нефтяные ресурсы, полезные ископаемые и финансы Венесуэлы", - отметил он в заявлении.

Министр назвал санкции, касающиеся нефтяной компании PDVSA и Центробанка страны незаконными, сравнив их с "воровством" и "пиратским рейдом администрации Трампа", нацеленным на то, чтобы свергнуть венесуэльское руководство и завладеть природными ресурсами Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]