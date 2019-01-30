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Дальнее зарубежье 30.01.2019 10:13

Болтон пригрозил серьезными последствиями тем, кто навредит лидеру оппозиции Венесуэлы

Советник президента США Джон Болтон заявил, что всем, кто попытается навредить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо, грозят "серьезные последствия".

"Мы осуждаем угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить - серьезные последствия ждут всех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы потребовал запретить оппозиционеру Х.Гуаидо, объявившему себя временным президентом страны, покидать Венесуэлу. Также генпрокурор добивается блокировки счетов Х.Гуаидо.

В январе в Венесуэле прошли крупные акции, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией после того, как лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, в том числе США, признали его. Лидер страны Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.

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Тэги: США, БОЛТОН, ГУАИДО, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]