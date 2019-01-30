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Дальнее зарубежье 30.01.2019 11:15

Встреча глав МИД-участников коалиции по борьбе с ИГ пройдет 6 февраля в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео проведет день встреч с министрами иностранных дел Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) 6 февраля в столице США, сообщает госдепартамент.

"Министры обсудят следующий этап кампании в Ираке и Сирии, который будет сосредоточен на защите от возрождения ИГИЛ посредством стабилизации и содействия безопасности. Министры также обсудят важные дальнейшие шаги по деградации глобальных сетей и филиалов ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии", - говорится в сообщении госдепа США.

Отмечается, что Соединенные Штаты "преисполнены решимости предотвратить возрождение ИГИЛ в Сирии и Ираке после вывода американских войск из Сирии, и по-прежнему привержены работе с глобальной коалицией по дальнейшему уничтожению остатков ИГИЛ и срыву ее глобальных амбиций".

Согласно сообщению, последняя такая встреча министров состоялась в Брюсселе 12 июля 2018 года.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КОАЛИЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]