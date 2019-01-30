Встреча глав МИД-участников коалиции по борьбе с ИГ пройдет 6 февраля в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео проведет день встреч с министрами иностранных дел Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) 6 февраля в столице США, сообщает госдепартамент.
"Министры обсудят следующий этап кампании в Ираке и Сирии, который будет сосредоточен на защите от возрождения ИГИЛ посредством стабилизации и содействия безопасности. Министры также обсудят важные дальнейшие шаги по деградации глобальных сетей и филиалов ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии", - говорится в сообщении госдепа США.
Отмечается, что Соединенные Штаты "преисполнены решимости предотвратить возрождение ИГИЛ в Сирии и Ираке после вывода американских войск из Сирии, и по-прежнему привержены работе с глобальной коалицией по дальнейшему уничтожению остатков ИГИЛ и срыву ее глобальных амбиций".
Согласно сообщению, последняя такая встреча министров состоялась в Брюсселе 12 июля 2018 года.
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