Болтон обсудил с премьер-министром Грузии ситуацию в Венесуэле и сотрудничество в области безопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем разговоре с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе поблагодарил Грузию за поддержку венесуэльской оппозиции.
"Вчера я разговаривал с премьер-министром Бахтадзе, чтобы выразить благодарность за признание Грузией временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.
Он добавил, что среди других важных двусторонних вопросов, которые обсуждались, был вопрос об укреплении сотрудничества США и Грузии в области безопасности.
Кроме того, советник президента США по нацбезопасности сообщил о своем разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности и поддержку США мирного решения Нагорно-Карабахского конфликта", - написал Дж.Болтон.
Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 24 раза - Минобороны Азербайджана
Expressbank увеличил в 2018г активы на 26%, убытки превысили 23,7 млн манатов
AzerGold направит более 1 млн манатов на закупку химреагентов и аренду склада в Гяндже
Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ
Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами
Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира
Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»