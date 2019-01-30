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Регион 30.01.2019 09:51

Болтон обсудил с премьер-министром Грузии ситуацию в Венесуэле и сотрудничество в области безопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем разговоре с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе поблагодарил Грузию за поддержку венесуэльской оппозиции.

"Вчера я разговаривал с премьер-министром Бахтадзе, чтобы выразить благодарность за признание Грузией временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

Он добавил, что среди других важных двусторонних вопросов, которые обсуждались, был вопрос об укреплении сотрудничества США и Грузии в области безопасности.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности сообщил о своем разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности и поддержку США мирного решения Нагорно-Карабахского конфликта", - написал Дж.Болтон.

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Тэги: США, БОЛТОН, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]