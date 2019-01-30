Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, заблокировал его активы

В Верховном суде Венесуэлы в среду объявили о запрете на выезд из страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.
Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом Х.Гуаидо.
При этом в суде, по сообщению СМИ, не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Х.Гуаидо депутатской неприкосновенности.
На прошлой неделе Х.Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.
Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия Х.Гуаидо противозаконными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»