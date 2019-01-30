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Дальнее зарубежье 30.01.2019 10:33

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, заблокировал его активы

В Верховном суде Венесуэлы в среду объявили о запрете на выезд из страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.

Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом Х.Гуаидо.

При этом в суде, по сообщению СМИ, не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Х.Гуаидо депутатской неприкосновенности.

На прошлой неделе Х.Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия Х.Гуаидо противозаконными.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]