Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, заблокировал его активы

В Верховном суде Венесуэлы в среду объявили о запрете на выезд из страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.

Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом Х.Гуаидо.

При этом в суде, по сообщению СМИ, не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Х.Гуаидо депутатской неприкосновенности.

На прошлой неделе Х.Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия Х.Гуаидо противозаконными.