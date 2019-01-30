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Дальнее зарубежье 30.01.2019 10:43

Канада получила запрос об экстрадиции финдиректора Huawei - газета

Официальный запрос на экстрадицию финансового директора и дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Вэньчжоу, отправленный США властям Канады, получен адресатом, сообщает в среду Wall Street Journal.

Представитель Министерства юстиции Канады подтвердил изданию, что страна получила официальный запрос от США с просьбой об экстрадиции Мэн Вэньчжоу.

По его словам, чиновники Министерства юстиции Канады должны до 1 марта рассмотреть запрос об экстрадиции и определить, может ли он быть представлен в суде.

Мэн Вэньчжоу обвиняется в нарушении торговых санкций в отношении Ирана. 1 декабря она была арестована в Канаде по запросу США. Позже ее отпустили под залог, но Мэн Вэньчжоу должна оставаться в Канаде, пока ожидает возможной процедуры экстрадиции.

Во вторник в Канаде состоялись слушания с ее участием. Следующее заседание по решению судьи пройдет 6 марта.

28 января судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Помимо прочего, предъявлены обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Вэньчжоу. В обвинительном заключении подробно описывается предполагаемая схема Huawei для обмана финансовых учреждений и правительства США о своем бизнесе в Иране.

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Тэги: США, КАНАДА, HUAWEI, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]