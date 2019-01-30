Вице-президент США встретился с представителями лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо

Вице-президент США Майк Пенс провел встречу с временным поверенным в делах Венесуэлы в США Карлосом Веккьо и депутатом парламента Венесуэлы Хулио Борхесом, а также другими представителями страны.

"Большая честь приветствовать посла Карлоса Веккьо, Хулио Борхеса и лидеров свободного правительства Венесуэлы в Белом доме", - написал М.Пенс в своем Twitter.

Он отметил, что США поддерживает Национальное собрание Венесуэлы и правительство президента Хуана Гуайдо.

"Мы стремимся к тому, чтобы демократия была восстановлена благодаря свободным и справедливым выборам", - добавил М.Пенс.

23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.