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Дальнее зарубежье 30.01.2019 09:56

Вице-президент США встретился с представителями лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо

Вице-президент США Майк Пенс провел встречу с временным поверенным в делах Венесуэлы в США Карлосом Веккьо и депутатом парламента Венесуэлы Хулио Борхесом, а также другими представителями страны.

"Большая честь приветствовать посла Карлоса Веккьо, Хулио Борхеса и лидеров свободного правительства Венесуэлы в Белом доме", - написал М.Пенс в своем Twitter.

Он отметил, что США поддерживает Национальное собрание Венесуэлы и правительство президента Хуана Гуайдо.

"Мы стремимся к тому, чтобы демократия была восстановлена благодаря свободным и справедливым выборам", - добавил М.Пенс.

23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕНС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]