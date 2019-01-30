Венесуэльские военные готовы к отражению возможного американского вторжения - СМИ

Армия Венесуэлы готова к отражению потенциального вторжения США, следует из видеоролика, обнародованного корреспондентом латиноамериканского телеканала тeleSUR, базирующегося в Каракасе.
На нем показаны военнослужащие армии Венесуэлы, которые маршируют и скандируют в адрес США: "Вы хотите войны? Вы ее получите. Мы вас ждем!".
СМИ, комментируя видеоролик, отмечают, что он стал своеобразным ответом на запись в документах советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона: "5000 солдат в Колумбию". Ее удалось разглядеть и сфотографировать журналистам на пресс-конференции накануне.
В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о возможности переброски в Колумбию 5 тыс. американских солдат наводят на определённые мысли.
"Вчера Джон Болтон проводил пресс-конференцию и, как пишут СМИ, проявил беспечность, оставив открытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер и фотоаппаратов", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
"В этих записках содержалась фраза - 5000 солдат в Колумбию. Тоже наводит на мысли, тем более, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации звучат в открытую в США и ряде других стран", - отметил С.Лавров.
Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 24 раза - Минобороны Азербайджана
Expressbank увеличил в 2018г активы на 26%, убытки превысили 23,7 млн манатов
AzerGold направит более 1 млн манатов на закупку химреагентов и аренду склада в Гяндже
Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ
Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами
Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира
Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»