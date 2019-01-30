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Дальнее зарубежье 30.01.2019 09:56

Венесуэльские военные готовы к отражению возможного американского вторжения - СМИ

Армия Венесуэлы готова к отражению потенциального вторжения США, следует из видеоролика, обнародованного корреспондентом латиноамериканского телеканала тeleSUR, базирующегося в Каракасе.

На нем показаны военнослужащие армии Венесуэлы, которые маршируют и скандируют в адрес США: "Вы хотите войны? Вы ее получите. Мы вас ждем!".

СМИ, комментируя видеоролик, отмечают, что он стал своеобразным ответом на запись в документах советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона: "5000 солдат в Колумбию". Ее удалось разглядеть и сфотографировать журналистам на пресс-конференции накануне.

В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о возможности переброски в Колумбию 5 тыс. американских солдат наводят на определённые мысли.

"Вчера Джон Болтон проводил пресс-конференцию и, как пишут СМИ, проявил беспечность, оставив открытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер и фотоаппаратов", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

"В этих записках содержалась фраза - 5000 солдат в Колумбию. Тоже наводит на мысли, тем более, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации звучат в открытую в США и ряде других стран", - отметил С.Лавров.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, АРМИЯ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]