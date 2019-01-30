Заместитель госсекретаря США обвинила Россию и Китай в недостаточной открытости в области ядерного разоружения

Россия и Китай не в полной мере выполняют договоренности в области транспарентности в вопросах ядерного разоружения и нераспространения, заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

"Мы ранее договорились о формате докладов, но разрыв между теми докладами, которые предоставляют США, и теми, которые предоставляют Россия и Китай, велик", - сказала она на проходящей в Пекине конференции "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов Совбеза ООН.

А.Томпсон подчеркнула, что "не преувеличивает ценность транспарентности".

"Мы рассчитываем обсудить, как мы можем повысить уровень транспарентности с тем, чтобы убедить всех в том, что делаем очень реальные шаги в направлении выполнения обязательств и договоренностей в области полного и проверяемого нераспространения и разоружения", - заявила американский дипломат.

По ее словам, в ходе проходящей конференции следует найти выход из создавшейся ситуации.