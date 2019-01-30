Заместитель госсекретаря США обвинила Россию и Китай в недостаточной открытости в области ядерного разоружения

Россия и Китай не в полной мере выполняют договоренности в области транспарентности в вопросах ядерного разоружения и нераспространения, заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.
"Мы ранее договорились о формате докладов, но разрыв между теми докладами, которые предоставляют США, и теми, которые предоставляют Россия и Китай, велик", - сказала она на проходящей в Пекине конференции "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов Совбеза ООН.
А.Томпсон подчеркнула, что "не преувеличивает ценность транспарентности".
"Мы рассчитываем обсудить, как мы можем повысить уровень транспарентности с тем, чтобы убедить всех в том, что делаем очень реальные шаги в направлении выполнения обязательств и договоренностей в области полного и проверяемого нераспространения и разоружения", - заявила американский дипломат.
По ее словам, в ходе проходящей конференции следует найти выход из создавшейся ситуации.
Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 24 раза - Минобороны Азербайджана
Expressbank увеличил в 2018г активы на 26%, убытки превысили 23,7 млн манатов
AzerGold направит более 1 млн манатов на закупку химреагентов и аренду склада в Гяндже
Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ
Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами
Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира
Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»