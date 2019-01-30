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Дальнее зарубежье 30.01.2019 11:27

Заместитель госсекретаря США обвинила Россию и Китай в недостаточной открытости в области ядерного разоружения

Россия и Китай не в полной мере выполняют договоренности в области транспарентности в вопросах ядерного разоружения и нераспространения, заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

"Мы ранее договорились о формате докладов, но разрыв между теми докладами, которые предоставляют США, и теми, которые предоставляют Россия и Китай, велик", - сказала она на проходящей в Пекине конференции "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов Совбеза ООН.

А.Томпсон подчеркнула, что "не преувеличивает ценность транспарентности".

"Мы рассчитываем обсудить, как мы можем повысить уровень транспарентности с тем, чтобы убедить всех в том, что делаем очень реальные шаги в направлении выполнения обязательств и договоренностей в области полного и проверяемого нераспространения и разоружения", - заявила американский дипломат.

По ее словам, в ходе проходящей конференции следует найти выход из создавшейся ситуации.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, ПРЕТЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]