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Карабахский конфликт 30.01.2019 09:58

Алиев и Болтон обсудили карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудили по телефону переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Во время беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетическая безопасность, сотрудничество в сфере безопасности и переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Р.Бабаев

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Тэги: США, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]