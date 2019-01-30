Алиев и Болтон обсудили карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудили по телефону переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Во время беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетическая безопасность, сотрудничество в сфере безопасности и переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Р.Бабаев