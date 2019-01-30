Сенатор Макконелл обнародовал поправку, призывающую войска США остаться в Сирии и Афганистане

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконелл планирует внести поправку к законопроекту о Ближнем Востоке, которая направлена против "поспешного вывода" войск из Сирии, сообщают американские СМИ.
"Она (поправка) признает опасность поспешного выхода из любого конфликта и подчеркивает необходимость дипломатического участия и политических решений коренных конфликтов в Сирии и Афганистане", - сказал М.Макконелл , выступая в Сенате с объявлением о планирующейся поправке.
Он добавил, что его поправка "признает очевидный факт", что "Аль-Каида" (запрещено в РФ), ИГ (запрещено в РФ) и их филиалы все еще "представляют серьезную угрозу" для США.
"Моя поправка также будет призывать к продолжению поддержки со стороны американских военных и наших партнеров до тех пор, пока мы не создадим условия для прочного поражения этих мерзких террористов", - сказал сенатор.
По его словам, США являются "лидером свободного мира", поэтому они обязаны возглавить, поддерживать глобальную коалицию против терроризма и быть вместе с нашими партнерами, участвующими в ежедневной борьбе с террористами", - заключил М.Макконелл.
Между тем, отмечается, что конгрессмен официально не подал поправку в начале вторника.
В свою очередь, сенатор Джон Кеннеди предложил поправку, которая разрешила бы Д.Трампу использовать американских военных для защиты курдов в Сирии.
Сенат США во вторник обсуждал законопроект "Об укреплении безопасности США на Ближнем Востоке".
В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.
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