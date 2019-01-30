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Дальнее зарубежье 30.01.2019 11:45

Сенатор Макконелл обнародовал поправку, призывающую войска США остаться в Сирии и Афганистане

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконелл планирует внести поправку к законопроекту о Ближнем Востоке, которая направлена против "поспешного вывода" войск из Сирии, сообщают американские СМИ.

"Она (поправка) признает опасность поспешного выхода из любого конфликта и подчеркивает необходимость дипломатического участия и политических решений коренных конфликтов в Сирии и Афганистане", - сказал М.Макконелл , выступая в Сенате с объявлением о планирующейся поправке.

Он добавил, что его поправка "признает очевидный факт", что "Аль-Каида" (запрещено в РФ), ИГ (запрещено в РФ) и их филиалы все еще "представляют серьезную угрозу" для США.

"Моя поправка также будет призывать к продолжению поддержки со стороны американских военных и наших партнеров до тех пор, пока мы не создадим условия для прочного поражения этих мерзких террористов", - сказал сенатор.

По его словам, США являются "лидером свободного мира", поэтому они обязаны возглавить, поддерживать глобальную коалицию против терроризма и быть вместе с нашими партнерами, участвующими в ежедневной борьбе с террористами", - заключил М.Макконелл.

Между тем, отмечается, что конгрессмен официально не подал поправку в начале вторника.

В свою очередь, сенатор Джон Кеннеди предложил поправку, которая разрешила бы Д.Трампу использовать американских военных для защиты курдов в Сирии.

Сенат США во вторник обсуждал законопроект "Об укреплении безопасности США на Ближнем Востоке".

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

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Тэги: США, СИРИЯ, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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