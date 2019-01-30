Buro Veritas Azeri проведет аудит Азерэнержи для сертификации по международным стандартам качества

ОАО «Азерэнержи» привлекло ООО «Buro Veritas Azeri» для проведения аудита с целью сертификации по международным стандартам ISO 9001:2015 и 14001:2015, говорится в сообщении Азерэнержи.
«С Buro Veritas Azeri подписан контракт на проведение аудита для сертификации по международным стандартам ISO 9000:2015 и 14000:2015 (системы управления качеством и охраныокружающей среды). Данная компания стала победителем соответствующего отбора», - отмечается в информации.
Стоимость контракта составляет 21,122 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»