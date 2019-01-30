Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9448 RUR   0.0258 GBR   2.2248 TRY   0.3198

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 1.32 Brent 61.32 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 1 Фев 2 Фев

ТЭК 30.01.2019 10:01

Buro Veritas Azeri проведет аудит Азерэнержи для сертификации по международным стандартам качества

ОАО «Азерэнержи» привлекло ООО «Buro Veritas Azeri» для проведения аудита с целью сертификации по международным стандартам ISO 9001:2015 и 14001:2015, говорится в сообщении Азерэнержи.

«С Buro Veritas Azeri подписан контракт на проведение аудита для сертификации по международным стандартам ISO 9000:2015 и 14000:2015 (системы управления качеством и охраныокружающей среды). Данная компания стала победителем соответствующего отбора», - отмечается в информации.

Стоимость контракта составляет 21,122 тыс. манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, АУДИТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]