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Транспорт и связь 30.01.2019 10:23

Азермаш в 2019г начнет производство запчастей для автомобилей Khazar

Автомобильный завод «Азермаш» в 2019 году начнет производство запасных частей для автомобилей марки «Khazar», заявил глава завода Эмин Ахундов.

«В 2018 году на заводе «Азермаш» было произведено более 1 тыс. автомобилей марки «Khazar», из которых 95% - продано. Причем 40% автомобилей были приобретены государственными структурами, 60% - населением», - сказал Э.Ахундов на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана.

По его словам, к концу 2019 года на заводе начнется производство запасных частей к автомобилям марки «Khazar».

Э.Ахундов подчеркнул, что в настоящее время на предприятии работают 200 человек. «С увеличением производства число сотрудников на заводе достигнет 300»,- добавил он.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Ранее со ссылкой на Э.Ахундова сообщалось, что «Азермаш» в 2018 году планирует производство 1,5 тыс. единиц автомобилей. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составит 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАПЧАСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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