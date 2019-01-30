ГТК пресек в 2018г попытки незаконного вывоза из Азербайджана драгоценных камней на сумму более 1,2 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в 2018 году пресек попытки незаконного вывоза из страны драгоценных камней на сумму 1 млн 246,73 тыс. манатов, отмечает глава ведомства Сафар Мехтиев.

С.Мехтиев подчеркнул, что в 2018 году таможенные органы также предотвратили вывоз из страны значительного объема иностранной валюты, драгоценных металлов и изделий.

«В целом, за прошлый год был предотвращен незаконный вывоз из страны $1 млн 189,549 тыс., 310,207 тыс. евро, 15,162 тыс. фунтов стерлингов, 34 млн 865,955 тыс. российских рублей, а также 209,998 тыс. манатов. Кроме того в 2018 году были обнаружены попытки незаконного вывоза 8,8 кг серебра общей стоимостью 9,977 тыс. манатов, драгоценных камней на сумму 1 млн 246,73 тыс. манатов, 120 граммов золота на сумму 8,4 тыс. манатов, 64 золотых слитков, а также драгоценностей 341,983 тыс. манатов», - отметил Мехтиев в своей статье в официальной печати.

За отчетный период ГТК Азербайджана изъял у нарушителей 2,978 тыс. килограммов рыбы, 2,201 тыс. килограммов семян, 51 религиозную книгу, лекарственные препараты на сумму 235,826 тыс. манатов, 123,12 тонны химических веществ, 6,473 тыс. мобильных телефонов, 3 охотничьих ружья, свыше 7,3 млн пиротехнических изделий и других товаров.

А.Мамедов