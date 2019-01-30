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Бизнес и законодательство 30.01.2019 10:27

ГТК пресек в 2018г попытки незаконного вывоза из Азербайджана драгоценных камней на сумму более 1,2 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в 2018 году пресек попытки незаконного вывоза из страны драгоценных камней на сумму 1 млн 246,73 тыс. манатов, отмечает глава ведомства Сафар Мехтиев.

С.Мехтиев подчеркнул, что в 2018 году таможенные органы также предотвратили вывоз из страны значительного объема иностранной валюты, драгоценных металлов и изделий.

«В целом, за прошлый год был предотвращен незаконный вывоз из страны $1 млн 189,549 тыс., 310,207 тыс. евро, 15,162 тыс. фунтов стерлингов, 34 млн 865,955 тыс. российских рублей, а также 209,998 тыс. манатов. Кроме того в 2018 году были обнаружены попытки незаконного вывоза 8,8 кг серебра общей стоимостью 9,977 тыс. манатов, драгоценных камней на сумму 1 млн 246,73 тыс. манатов, 120 граммов золота на сумму 8,4 тыс. манатов, 64 золотых слитков, а также драгоценностей 341,983 тыс. манатов», - отметил Мехтиев в своей статье в официальной печати.

За отчетный период ГТК Азербайджана изъял у нарушителей 2,978 тыс. килограммов рыбы, 2,201 тыс. килограммов семян, 51 религиозную книгу, лекарственные препараты на сумму 235,826 тыс. манатов, 123,12 тонны химических веществ, 6,473 тыс. мобильных телефонов, 3 охотничьих ружья, свыше 7,3 млн пиротехнических изделий и других товаров.

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]