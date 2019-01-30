Президент Казахстана поручил в течение года запустить авиарейсы в США и Японию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить запуск рейсов национальных авиакомпаний в США и Японию, подчеркнув, что вопрос должен быть решен в течение года.

"Надо авиаторам, наверное, это Air Astana в первую очередь, поставить задачу для полетов (...), сейчас мы в Европу летаем, надо летать в США, в Японию. Посмотреть что для этого надо, помочь, поддержать. Может это будет в начале нерентабельным, но надо начинать летать, помочь в покупке самолетов или использовании существующих. В этом году надо решить этот вопрос ", - сказал Н. Назарбаев на расширенном заседании правительства в Астане в среду.

Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).