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СНГ 30.01.2019 12:35

Президент Казахстана поручил в течение года запустить авиарейсы в США и Японию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить запуск рейсов национальных авиакомпаний в США и Японию, подчеркнув, что вопрос должен быть решен в течение года.

"Надо авиаторам, наверное, это Air Astana в первую очередь, поставить задачу для полетов (...), сейчас мы в Европу летаем, надо летать в США, в Японию. Посмотреть что для этого надо, помочь, поддержать. Может это будет в начале нерентабельным, но надо начинать летать, помочь в покупке самолетов или использовании существующих. В этом году надо решить этот вопрос ", - сказал Н. Назарбаев на расширенном заседании правительства в Астане в среду.

Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАРЕЙСЫ, США, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]