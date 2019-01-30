Европейскому бизнесу предстоит выбрать: работать с США или Ираном, - глава Восточного комитета германской экономики

Европейским компаниям после введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана придется выбирать, какой рынок для них важнее: Ирана или США, считает председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
"В конечном счете, компании должны сами принимать решение о том, работать с Ираном или нет. Европейским компаниям придется выбирать, что для них важнее: работа с Ираном или рынок США", - сказал В.Бюхеле в интервью "Интерфаксу".
Комментируя возможность подключения России к создаваемому Германией, Францией, Великобританией и ЕС специальному механизму (SpecialPurpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов c Ираном, он сказал: "я думаю, что Россия должна стать частью любого механизма, который помогает стабилизировать Европу".
"Эту сложную задачу с Ираном действительно трудно решить. Вы, наверно, знаете, что ЕС применил акт, который позволяет европейским компаниям не соблюдать американские санкции. Но американские санкции прямые и ясные", - заключил он.
Полностью интервью В.Бюхеле будет опубликовано на сайте www.interfax.ru
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