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Регион 30.01.2019 12:03

Европейскому бизнесу предстоит выбрать: работать с США или Ираном, - глава Восточного комитета германской экономики

Европейским компаниям после введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана придется выбирать, какой рынок для них важнее: Ирана или США, считает председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

"В конечном счете, компании должны сами принимать решение о том, работать с Ираном или нет. Европейским компаниям придется выбирать, что для них важнее: работа с Ираном или рынок США", - сказал В.Бюхеле в интервью "Интерфаксу".

Комментируя возможность подключения России к создаваемому Германией, Францией, Великобританией и ЕС специальному механизму (SpecialPurpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов c Ираном, он сказал: "я думаю, что Россия должна стать частью любого механизма, который помогает стабилизировать Европу".

"Эту сложную задачу с Ираном действительно трудно решить. Вы, наверно, знаете, что ЕС применил акт, который позволяет европейским компаниям не соблюдать американские санкции. Но американские санкции прямые и ясные", - заключил он.

Полностью интервью В.Бюхеле будет опубликовано на сайте www.interfax.ru

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, ТОРГОВЛЯ, ВЫБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]