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ТЭК 30.01.2019 10:38

Транзит газа через Украину должен быть продолжен - глава Восточного комитета германской экономики

Транзит российского газа через Украину должен осуществляться и после декабря 2019 года, в противном случае на европейском газовом рынке может наступить турбулентность, считает председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

"Договор между Россией и Украиной о транзите газа закончится уже в декабре 2019 года. Очень скоро нам необходимо будет найти этому решение. В противном случае мы увидим турбулентность на европейском газовом рынке", - сказал В.Бюхеле в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "украинская газотранспортная система должна быть модернизирована".

"Этот вопрос должен стоять на повестке не только в ЕС, но и в России. Дестабилизация Украины никому не поможет. К тому же с технической точки зрения определенный объем газа должен поступать через Украину для обеспечения работы газотранспортной системы и ее инфраструктуры. Определенный транзитный объем должен быть обеспечен и в будущем", - подчеркнул он.

Комментируя реализацию проекта "Северный поток-2" в условиях возможных санкций США, председатель комитета отметил, что "наш министр иностранных дел Хайко Маас и министр экономики и энергетики Петер Альтмайер решительно выступают в поддержку проекта "Северный поток-2".

"Они убеждены, что в ЕС есть растущая потребность в газе, и что нам понадобится как реализация "Северного потока-2", так и транзит газа через Украину", - подчеркнул В.Бюхеле.

"Мы убеждены, что найдем пути решения этой проблемы. Но очень трудно предсказать, что будут делать американцы. Я не хотел бы спекулировать на этом, однако очевидно, что ведущие немецкие политики оказывают очень сильную поддержку данному проекту", - отметил он.

Полностью интервью В.Бюхеле будет опубликовано на сайте www.interfax.ru

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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