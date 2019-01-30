Президент Казахстана предложил заводить уголовные дела на бизнесменов, не возвращающих госкредиты

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Нацбанк возвращать средства, выданные для кредитования предпринимателей, всеми возможными способами, в том числе, заводить уголовные дела.

"Это должно быть уголовное дело, и возврат должен быть обеспечен всеми возможностями. Когда я говорил (создать - ИФ-К) отдельный комитет надзора, ты сказал: я сам смогу. Следи теперь. (...) Каждый акционер берет и ворует из своего банка, а потом мы гоняемся. А где мы были? Это плохая работа", - сказал Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства, обращаясь к председателю Нацбанка Казахстана Данияру Акишеву.

По данным главы Нацбанка, за последние 10 лет кредиты банков экономике выросли на 5,5 трлн тенге.

"За это же время за счет ликвидации семи банков и оздоровления двух банков списано почти 5 трлн тенге, то есть заемщики все кредиты, которые мы за все эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные, необслуживаемые, несмотря на попытки банков их реструктурировать и изменять условия", - проинформировал Д.Акишев.

"Большинство предприятий, которые взяли кредиты, функционируют и сейчас, особенно это касается малого бизнеса, многие несостоятельные, не имеют собственного капитала и требуют новых кредитов", - констатировал глава Нацбанка.

"Это мы сами плохо руководили, не следили. Зачем надо было давать угробленным компаниям (кредиты - ИФ-К), которые они съели и пустили деньги в песок. Это мы, Нацбанк и банки второго уровня, правительство не следило за этим делом. Давали кому попало", - сказал в этой связи Н.Назарбаев.

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