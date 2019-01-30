США поблагодарили Грузию за признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе поблагодарил Тбилиси за признание Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Вчера я поговорил с грузинским премьер-министром Бахтадзе, чтобы выразить ему благодарность за признание Грузией Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мы обсудили и другие важные двусторонние вопросы, включая развитие сотрудничества в сфере безопасности", - написал Дж.Болтон в среду на своей странице в "Твиттере".