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Регион 30.01.2019 12:14

США поблагодарили Грузию за признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе поблагодарил Тбилиси за признание Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Вчера я поговорил с грузинским премьер-министром Бахтадзе, чтобы выразить ему благодарность за признание Грузией Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мы обсудили и другие важные двусторонние вопросы, включая развитие сотрудничества в сфере безопасности", - написал Дж.Болтон в среду на своей странице в "Твиттере".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]