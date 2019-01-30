Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей

В автокатастрофе в приграничном с Афганистаном районе Таджикистана погибли девять человек, в том числе четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре МВД республики.

ДТП произошло накануне около 18:45 на автодороге "Душанбе-Калайхумб-Хорог" на территории сельского джамоата Вишхарв, когда водитель автомобиль "Опель-Астра" потерял контроль, машина опрокинулась в реку Пяндж.

Погибли все девять пассажиров, водитель с тяжелыми травмами был доставлен в центральную больницу, сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.