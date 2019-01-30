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Происшествия 30.01.2019 10:59

Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей

В автокатастрофе в приграничном с Афганистаном районе Таджикистана погибли девять человек, в том числе четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре МВД республики.

ДТП произошло накануне около 18:45 на автодороге "Душанбе-Калайхумб-Хорог" на территории сельского джамоата Вишхарв, когда водитель автомобиль "Опель-Астра" потерял контроль, машина опрокинулась в реку Пяндж.

Погибли все девять пассажиров, водитель с тяжелыми травмами был доставлен в центральную больницу, сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]