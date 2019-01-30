MIDA заключило подрядные контракты почти на 50 млн манатов на строительство объектов на территории ЖК в Говсанах

ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства направит около 50 млн манатов на строительство домов и других объектов на территории жилого комплекса в поселке Говсаны.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, подрядные договора подписаны с 6 компаниями на строительство двух секций семиэтажного дома, четырех десятиэтажных домов, двух детских садов и средней школы.

Общая стоимость контрактов составляет 48 млн 161 тыс. 449,25 манатов.

В частности, с ООО «NN Group» подписан контракт стоимостью 13 млн 655 тыс. 137,22 маната на строительство секций 1, 2 и 3 дома №7, с «Hunar Insaat» - контракт на 9 млн 222 тыс. 201,46 манатов на строительство секций 4 и 5 дома №7.

С компаниями «Cinar Insaat» и «Caspian Service» заключены контракты стоимостью 8 млн 2,533 тыс. манат на строительство десятиэтажных домов №8 и №9, а также детсада №13 на 90 мест.

С ООО «Perlit» подписан контракт на строительство десятиэтажных домов №10 и №11 и детсада №14 на 90 мест (стоимость контракта 7 млн 999 тыс. 864,3 манат), с ООО «HN Construction» - контракт на сумму 9 млн 281 тыс. 713,27 манатов на строительство и оснащение оборудованием средней школы на 1920 учеников.

В пос. Говсан на площади в 20 га будет построен второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.

В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры будут полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.

Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

Н.Аббасова