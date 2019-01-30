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Дальнее зарубежье 30.01.2019 11:12

Два человека стали жертвами взрыва в мечети на юге Филиппин

Не менее двух человек погибли в среду при подрыве ручной гранаты в мечети в южной части Филиппин, сообщают местные СМИ.

Еще четверо госпитализированы с места происшествия.

Взрыв произошел в городе Замбоанга на острове Минданао, который в основном населяют представители мусульманских меньшинств.

Инцидент произошел спустя несколько дней после нападения связанной с ИГ группировки на католический храм на Филиппинах во время службы, тогда погиб 21 человек.

"Мы по-прежнему изучаем этот вопрос, но пока не выявили связи между двумя инцидентами. Раньше мы не отмечали случаев ответных нападений на религиозные объекты из мести", - сообщили журналистам в министерстве обороны страны.

Подозреваемых в нападении пока нет, отмечают представители властей. Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ВЗРЫВ, МЕЧЕТЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]