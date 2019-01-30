Два человека стали жертвами взрыва в мечети на юге Филиппин

Не менее двух человек погибли в среду при подрыве ручной гранаты в мечети в южной части Филиппин, сообщают местные СМИ.
Еще четверо госпитализированы с места происшествия.
Взрыв произошел в городе Замбоанга на острове Минданао, который в основном населяют представители мусульманских меньшинств.
Инцидент произошел спустя несколько дней после нападения связанной с ИГ группировки на католический храм на Филиппинах во время службы, тогда погиб 21 человек.
"Мы по-прежнему изучаем этот вопрос, но пока не выявили связи между двумя инцидентами. Раньше мы не отмечали случаев ответных нападений на религиозные объекты из мести", - сообщили журналистам в министерстве обороны страны.
Подозреваемых в нападении пока нет, отмечают представители властей. Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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