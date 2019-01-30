На западе Азербайджана к 2020г введут в строй мебельный завод за $15 млн

Компания Saloglu, занимающаяся производством мебели в Агстафинском районе (запад Азербайджана), начала строительство нового завода для расширения производства, заявил директор компании Таджеддин Мустафаев.

«В настоящее время коллектив компании составляет 400 человек. В рамках наращивания производства мы нацелились на открытие 2,5 тыс. новых рабочих мест. Для этого начато строительство новой мебельной фабрики, общая площадь которой составит 17,5 тыс. квадратных метров», - сказал Т.Мустафаев на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана.

По его словам, общая стоимость проекта оценивается в 25 млн манатов ($14,7 млн по текущему курсу).

«Согласно проекту планируется ежегодно производить 31 тыс. комплектов гостиной, спальной и мягкой мебели. На проект со стороны государства выделен льготный кредит в размере 10 млн манатов. Строительство фабрики планируется завершить к концу 2019 года, а с первого квартала 2020 года планируется начать экспорт мебели под брендом Made in Azerbaijan в Европу», - добавил Т.Мустафаев.

Компания Saloglu в настоящее время в Баку и регионах Азербайджана имеет 13 специализированных мебельных магазина.

А.Мамедов