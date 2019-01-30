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Транспорт и связь 30.01.2019 11:26

БММТП отбирает подрядчика для капремонта судна Шафаг

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) отбирает подрядчика для капитального ремонта судна «Шафаг», говорится в объявлении БММТП.

Основными критерии при оценке тендерных предложений являются: низкая цена, качество и опыт выполнения аналогичных работ, технические и финансовые возможности компании.

Стоимость участия в тендере – 300 манат.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 12 марта 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 17:00 13 марта.

Телефон для справок: (+99412) 498-91-84

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СУДНО, РЕМОНТ, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]