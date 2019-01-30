БММТП отбирает подрядчика для капремонта судна Шафаг

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) отбирает подрядчика для капитального ремонта судна «Шафаг», говорится в объявлении БММТП.

Основными критерии при оценке тендерных предложений являются: низкая цена, качество и опыт выполнения аналогичных работ, технические и финансовые возможности компании.

Стоимость участия в тендере – 300 манат.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 12 марта 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 17:00 13 марта.

Телефон для справок: (+99412) 498-91-84

Н.Аббасова