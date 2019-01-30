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Дальнее зарубежье 30.01.2019 13:14

В Бангкоке из-за сильного загрязнения воздуха временно закрыли 450 школ

Власти Бангкока в среду распорядились приостановить работу около 450 школ из-за беспрецедентного загрязнения атмосферы над столицей Таиланда, сообщают в среду западные СМИ.

По информации СМИ, столица Таиланда уже в течение нескольких недель окутана смогом, из-за чего жители города вынуждены носить защитные маски.

Смог образовался от выхлопных газов автомобилей, масштабных строительных работ, а также работы промышленных предприятий.

Власти Таиланда пытались вызвать дождь, создав искусственные облака. Однако жители Бангкока в социальных сетях подвергли критике вялую на их взгляд реакцию на загрязнение воздуха.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАИЛАНД, БАНГКОК, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]