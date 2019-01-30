В Бангкоке из-за сильного загрязнения воздуха временно закрыли 450 школ

Власти Бангкока в среду распорядились приостановить работу около 450 школ из-за беспрецедентного загрязнения атмосферы над столицей Таиланда, сообщают в среду западные СМИ.
По информации СМИ, столица Таиланда уже в течение нескольких недель окутана смогом, из-за чего жители города вынуждены носить защитные маски.
Смог образовался от выхлопных газов автомобилей, масштабных строительных работ, а также работы промышленных предприятий.
Власти Таиланда пытались вызвать дождь, создав искусственные облака. Однако жители Бангкока в социальных сетях подвергли критике вялую на их взгляд реакцию на загрязнение воздуха.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»