В Бангкоке из-за сильного загрязнения воздуха временно закрыли 450 школ

Власти Бангкока в среду распорядились приостановить работу около 450 школ из-за беспрецедентного загрязнения атмосферы над столицей Таиланда, сообщают в среду западные СМИ.

По информации СМИ, столица Таиланда уже в течение нескольких недель окутана смогом, из-за чего жители города вынуждены носить защитные маски.

Смог образовался от выхлопных газов автомобилей, масштабных строительных работ, а также работы промышленных предприятий.

Власти Таиланда пытались вызвать дождь, создав искусственные облака. Однако жители Бангкока в социальных сетях подвергли критике вялую на их взгляд реакцию на загрязнение воздуха.