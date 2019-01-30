В Пхеньяне вновь призывают Вашингтон смягчить санкции

Отношения между КНДР и США нельзя улучшить без ослабления санкционного режима, пишет в среду центральная северокорейская газета "Нодон синмун".
"Улучшение отношений и санкции не могут идти рука об руку", - говорится в статье.
В "Нодон синмун" также возложили ответственность на США за отсутствие успехов в диалоге между странами за последние полгода.
В то же время "Нодон синмун" указала на желание Пхеньяна добиться устойчивого долговременного мира на Корейском полуострове посредством выстраивания "новых отношений" с Вашингтоном.
В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.
В конце прошлого года стало известно, что вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа запланирована на конец февраля. Ее место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что саммит может состояться во Вьетнаме.
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