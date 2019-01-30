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Дальнее зарубежье 30.01.2019 13:31

В Пхеньяне вновь призывают Вашингтон смягчить санкции

Отношения между КНДР и США нельзя улучшить без ослабления санкционного режима, пишет в среду центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

"Улучшение отношений и санкции не могут идти рука об руку", - говорится в статье.

В "Нодон синмун" также возложили ответственность на США за отсутствие успехов в диалоге между странами за последние полгода.

В то же время "Нодон синмун" указала на желание Пхеньяна добиться устойчивого долговременного мира на Корейском полуострове посредством выстраивания "новых отношений" с Вашингтоном.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.

В конце прошлого года стало известно, что вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа запланирована на конец февраля. Ее место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что саммит может состояться во Вьетнаме.

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Тэги: КНДР, США, САНКЦИИ, СМЯГЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]