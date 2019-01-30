Президент Казахстана обвинил правительство в трусости из-за неспособности очистить экономику от банкротов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обвинил правительство в неспособности принять решение о внедрении института банкротства в стране.
"Без очистки экономики от банкротов мы не можем нормально развиваться. И правительство, и банки будут все время спотыкаться. Кому давать кредиты? (...) Чего мы боимся? Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы просто трусы, а не правительство и не министры! Руки и колени дрожат, чтобы принять решение", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании правительства в среду в Астане.
"Для чего тогда работаете?! Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило эту (миссию - ИФ-К) правительство, и уйдите с этим в отставку", - заявил президент Казахстана.
Затем Н.Назарбаев добавил: "Премьер-министру лично конкретно, системно разобраться и решить этот вопрос. Наоборот, решить надо и быть на коне. Я просто так сказал: "Вам уходить надо". Не уходите, сделайте, доложите".
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