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СНГ 30.01.2019 11:51

Президент Казахстана обвинил правительство в трусости из-за неспособности очистить экономику от банкротов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обвинил правительство в неспособности принять решение о внедрении института банкротства в стране.

"Без очистки экономики от банкротов мы не можем нормально развиваться. И правительство, и банки будут все время спотыкаться. Кому давать кредиты? (...) Чего мы боимся? Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы просто трусы, а не правительство и не министры! Руки и колени дрожат, чтобы принять решение", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании правительства в среду в Астане.

"Для чего тогда работаете?! Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило эту (миссию - ИФ-К) правительство, и уйдите с этим в отставку", - заявил президент Казахстана.

Затем Н.Назарбаев добавил: "Премьер-министру лично конкретно, системно разобраться и решить этот вопрос. Наоборот, решить надо и быть на коне. Я просто так сказал: "Вам уходить надо". Не уходите, сделайте, доложите".

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]