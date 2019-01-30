Более тысячи рейсов в США отменены из-за холодов, газ подорожал до максимума за год

Сильные холода на Среднем Западе США привели к отмене более тысячи авиарейсов, поскольку сотрудники аэропортов не справляются с подготовкой в условиях экстремальных температур, сообщают СМИ.
Авиакомпания United Continental отменила около 80% из 600 запланированных рейсов из аэропорта О`Хара в Чикаго, данная мера действует со вторника по утро четверга.
Southwest Airlines, которая базируется в другом чикагском аэропорту Мидуэй, отменила более 700 рейсов. American Airlines сообщила об отмене 225 рейсов во вторник и 185 в среду.
По данным синоптиков, Чикаго и другие окрестные города столкнулись с рекордными за десятилетия холодами из-за арктического циклона. Морозы тут достигают минус 45 градусов Цельсия (с учетом сильного ветра). При таких температурах и силе ветра обморожение открытых участков кожи может наступить уже в течение пяти минут, предупреждает Национальная метеорологическая служба США.
"Наши сотрудники не могут долго работать в таких условиях", - заявил вице-президент United Continental Джим Дейонг. По его словам, грузчики и другие сотрудники работают сменами по нескольку минут, чтобы избежать обморожения.
Из-за холодов в США замерз Ниагарский водопад, а знаменитый зоопарк Брукфилда в Чикаго закрылся в четвертый раз в своей почти вековой истории.
Цена на природный газ в Чикаго подскочила до $7,42 за 1 млн британских тепловых единиц, рекордного значения с прошлого января.
Во вторник спрос на газ в регионе подскочил на 9,74 млрд кубических футов, до 37,68 млрд кубических футов (1,07 млрд кубометров), по данным S&P Global Platts. Эксперты ожидают, что в среду показатель достигнет максимальной за эту зиму отметки в 45,3 млрд кубических футов.
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