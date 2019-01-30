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Регион 30.01.2019 14:43

Большинство граждан Грузии считают, что в стране нет демократии - опрос

Большинство граждан Грузии заявили в опросе общественного мнения, проведенного американским Национальным демократическим институтом (NDI), что в стране нет демократии, они считают, что партии страны защищают свои интересы, а не интересы населения.

По данным опроса, считают, что в стране нет демократии 46% респондентов опроса, проведенного во всех регионах Грузии 6-20 декабря 2018 года. Со своей стороны 43% опрошенных заявили, что проживают в демократическом государстве.

На вопрос о том, какой из политических партий страны отдают предпочтение граждане Грузии, 36% респондентов заявили, что не знают, еще 27% заявили о близости к правящей партии "Грузинская мечта", 12% участников опроса отдали свои предпочтения бывшей партии власти "Единое национальное движение".

В ходе опроса 44% респондентов заявили, что грузинские политические партии защищают свои интересы, а не интересы населения.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДЕМОКРАТИЯ, ПАРТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]