Гуайдо призвал ЕС к ужесточению санкций против Венесуэлы

Лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении Венесуэлы.

"Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - сказал Х.Гуайдо в интервью немецкой газете "Бильд".

Он поблагодарил Европу за "поддержку активистов, которым пришлось бежать".

"Мы настаиваем на том, чтобы ЕС не шутила с Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ), а выдвинула серьезный ультиматум", - отметил он.

По словам лидера оппозиции, Н.Мадуро узурпировал власть в стране, потому что "в 2018 году выборов не было ".

"Поэтому он диктатор. Любой, кто попадает в больницу в Венесуэле, сталкивается с угрозой смерти из-за того, что люди не получают должного ухода, там нет медикаментов. В армии ситуация как и в стране: люди голодны, солдаты понимают, что так уже не может продолжаться", - сказал Х.Гуайдо.

На прошлой неделе Х.Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.

Однако Н.Мадуро считает действия Х.Гуаидо противозаконными.