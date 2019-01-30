Гуайдо призвал ЕС к ужесточению санкций против Венесуэлы

Лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении Венесуэлы.
"Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - сказал Х.Гуайдо в интервью немецкой газете "Бильд".
Он поблагодарил Европу за "поддержку активистов, которым пришлось бежать".
"Мы настаиваем на том, чтобы ЕС не шутила с Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ), а выдвинула серьезный ультиматум", - отметил он.
По словам лидера оппозиции, Н.Мадуро узурпировал власть в стране, потому что "в 2018 году выборов не было ".
"Поэтому он диктатор. Любой, кто попадает в больницу в Венесуэле, сталкивается с угрозой смерти из-за того, что люди не получают должного ухода, там нет медикаментов. В армии ситуация как и в стране: люди голодны, солдаты понимают, что так уже не может продолжаться", - сказал Х.Гуайдо.
На прошлой неделе Х.Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.
Однако Н.Мадуро считает действия Х.Гуаидо противозаконными.
Размер президентских пенсий семьям шехидов увеличен до 300 манатов
Армения не готова вести переговоры по Карабаху по формуле "территории в обмен на мир" - Пашинян
Правящая партия Азербайджана в 2018г направила около 7 млн манатов на строительство нового административного здания
SOCAR Georgia Gas с 1 марта повышает тариф на поставки газа коммерческим абонентам в Грузии на 10,5%
РФ снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 50 тыс. б/с, по сравнению с декабрем - на 100 тыс. б/с - Новак
Россия не видит необходимости созывать внеочередное собрание ОПЕК+, рынки спокойны - Новак
В Азербайджане в 2018г при взрывах погибли 20 человек - МЧС
Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами
Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Bakcell удостоилась национальной премии в области корпоративной социальной ответственности
Банк Республика удостоен «Национальной премии по КСО»!
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»