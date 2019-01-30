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СНГ 30.01.2019 14:13

С 1 апреля члены правительства Узбекистана будут назначаться с одобрения парламента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, в соответствии с которым с 1 апреля 2019 года кандидатуры на должности заместителей премьер-министра, министров и председателей государственных комитетов должны быть одобрены Законодательной палатой Олий Мажлиса (нижней палатой парламента).

До настоящего времени члены правительства утверждались президентом республики по представлению премьер-министра.

В указе главы государства подчеркивается, что "дальнейшее ускоренное развитие страны обуславливает необходимость пересмотра действующих подходов и методов работы правительства, внедрения качественно новых и инновационных способов организации его деятельности, повышения самостоятельности руководителей ведомств за реализацию государственной политики и достижение конкретных результатов в закрепленных сферах".

"Требуется кардинально пересмотреть организационно-штатную структуру правительства, существенно упростить процедуру экспертизы документов, обеспечить мобильность и оперативность принятия решений, внедрить широко применяемую за рубежом систему оценки деятельности руководителей министерств, государственных комитетов и ведомств, основанной на достижении конкретных показателей и целевых индикаторов", - говорится в указе президента, текст которого опубликован в СМИ Узбекистана.

В соответствии с принятым указом, премьер-министру страны Абдулле Арипову поручено до 1 мая внести в администрацию президента предложения по комплексной программе мер по оптимизации и совершенствованию деятельности министерств, госкомитетов и ведомств, входящих в структуру правительства, а также органов хозяйственного управления.

Документом поручено в трехмесячный срок разработать проекты законов "О Кабинете Министров Республики Узбекистан" (в новой редакции) и "О стратегическом планировании".

В этот же срок должны быть подготовлены предложения по оптимизации системы органов госуправления и исполнительной власти, кардинальному сокращению участия государства в экономических процессах, а также утверждению конкретного перечня функций госорганов, передаваемых частному сектору, с внедрением механизмов госконтроля за выполнением передаваемых функций.

Намечено совершенствование системы оплаты труда работников министерств, госкомитетов и других органов госуправления в тесной увязке размеров оплаты труда с результатами, сложностью и ответственностью выполняемых трудовых функций в соответствии с международными стандартами и нормами.

В соответствии с постановлением президента, предусматривающем внедрение новой системы организации правительства, число вице-премьеров сокращено до пяти, у премьера появятся два советника.

Принятым документом в исполнительную структуру правительства вводятся должности: первого заместителя премьер-министра - министра транспорта, заместителя премьер-министра - министра финансов, заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, заместителя премьер-министра по вопросам социального развития и заместителя премьер-министра - председатель Комитета женщин. Кроме того, вводятся должности двух советников премьер-министра: по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности и по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

В целом исполнительная структура правительства Узбекистана утверждена с предельной численностью управленческого персонала в количестве 178 единиц.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ


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