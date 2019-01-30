Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира

Азербайджан расположился на 71-ом месте среди 128 стран в рейтинге самых безопасных стран мира по версии журнала Global Finance.

В тройку самых безопасных стран мира авторы отвели Исландию, Швейцарию и Финляндию. В десятку также входят Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Из стран постсоветского пространства Казахстан расположился на 44 строчке, Молдова заняла 46 место, Грузия – 49 место, Армения - 62, Таджикистан - 68 место, Кыргызстан - 89 место.

Россия и Украина не смогли войти в первую сотню безопасных стран мира, заняв 108 и 116 место соответственно.

Страны Прибалтики Эстония, Латвия, Литва расположились на 17-й, 24-й и 25-й строчке соответственно.

Некоторые из стран постсоветского пространства не включены в рейтинг вообще. Это Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.

В последней десятке расположились Венесуэла, Мали, Чад, Бангладеш, Колумбия, Пакистан, Нигерия, Сальвадор, Гватемала, Йемен и Филиппины. В рейтинг не включены Сирия, Ирак и Афганистан, где идут активные боевые действия, и есть потенциальный риск террористических актов.

В рейтинге учитывались такие факторы, как вероятность возникновения военного конфликта, персональная безопасность населения, экономическое развитие, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

Ф.Исазаде