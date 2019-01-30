Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9448 RUR   0.0258 GBR   2.2248 TRY   0.3198

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 1.32 Brent 61.32 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 1 Фев 2 Фев

Это интересно 30.01.2019 12:17

Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира

Азербайджан расположился на 71-ом месте среди 128 стран в рейтинге самых безопасных стран мира по версии журнала Global Finance.

В тройку самых безопасных стран мира авторы отвели Исландию, Швейцарию и Финляндию. В десятку также входят Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Из стран постсоветского пространства Казахстан расположился на 44 строчке, Молдова заняла 46 место, Грузия – 49 место, Армения - 62, Таджикистан - 68 место, Кыргызстан - 89 место.

Россия и Украина не смогли войти в первую сотню безопасных стран мира, заняв 108 и 116 место соответственно.

Страны Прибалтики Эстония, Латвия, Литва расположились на 17-й, 24-й и 25-й строчке соответственно.

Некоторые из стран постсоветского пространства не включены в рейтинг вообще. Это Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.

В последней десятке расположились Венесуэла, Мали, Чад, Бангладеш, Колумбия, Пакистан, Нигерия, Сальвадор, Гватемала, Йемен и Филиппины. В рейтинг не включены Сирия, Ирак и Афганистан, где идут активные боевые действия, и есть потенциальный риск террористических актов.

В рейтинге учитывались такие факторы, как вероятность возникновения военного конфликта, персональная безопасность населения, экономическое развитие, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Авиационные власти США подтвердили для Азербайджана первую категорию по безопасности полетов Россия попала в десятку самых опасных стран мира в рейтинге Global Peace Index

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]