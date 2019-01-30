В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра

29 ноября с.г в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось очередное заседание Методического центра русского языка. Его участники обсудили тему: «Чтение как необходимый элемент развития творческих способностей учащихся».

С докладом выступил доктор исторических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов.

Своим опытом работы поделились учителя русского языка и литературы образовательного комплекса «Модерн» Аида Новрузова и Бакинского Европейского лицея Сабина Джафарова.

Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина ознакомила присутствующих с положением проекта «Пушкиниана- 2019».