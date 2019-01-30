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30.01.2019 12:23

В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра

29 ноября с.г в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось очередное заседание Методического центра русского языка. Его участники обсудили тему: «Чтение как необходимый элемент развития творческих способностей учащихся».

С докладом выступил доктор исторических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов.

Своим опытом работы поделились учителя русского языка и литературы образовательного комплекса «Модерн» Аида Новрузова и Бакинского Европейского лицея Сабина Джафарова.

Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина ознакомила присутствующих с положением проекта «Пушкиниана- 2019».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]