В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра

29 января с.г. в Азербайджанском Государственном Театральном Музее имени Джафара Джаббарлы, в рамках проекта «Беседы об искусстве» Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ), обсудили влияние русской драматургии на развитие азербайджанского профессионального театра.

С докладами на эту тему выступили научные сотрудники музея Матанат Дадашова и Нуртан Шабанова. Они рассказали о творческом пути народных артистов Азербайджанской Республики Александра Туганова, Александра Иванова, Сергея Майорова, Якова Варшавского и режиссёров Алескера Шарифова, Мехти Мамедова, Тофика Кязимова.