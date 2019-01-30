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ТЭК 30.01.2019 12:25

Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ

Воронежский механический завод (ВМЗ) может выйти на рынок Азербайджана с поставками нефтегазового оборудования, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам директора ВМЗ Сергея Ковалева, завод планирует увеличить выпуск нефтегазового оборудования: только в первой половине 2019 года он должен составить 1,5 млрд руб.

«Сейчас предприятие работает со структурами «Газпрома», НОВАТЭКа и «Лукойла». С «Лукойлом» С.Ковалев также связывает возможность выхода ВМЗ на экспортные рынки»,- отмечается в статье.

По его словам, к 2020 году завод планирует начать возврат на рынки стран ближнего зарубежья, а также будет прорабатывать возможность кооперации с иностранными компаниями.

В свою очередь, промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что наиболее привлекательными экспортными рынками для предприятия станут Азербайджан и Казахстан. «В этих странах машиностроение не столь сильное, как в России, поэтому местные нефтегазовые игроки зависят от поставок нужного оборудования и запчастей извне. При этом технологическая база ВМЗ позволяет произвести для заказчика любую необходимую продукцию»,- подчеркивает эксперт.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВМЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]