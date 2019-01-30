Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ

Воронежский механический завод (ВМЗ) может выйти на рынок Азербайджана с поставками нефтегазового оборудования, сообщает газета «Коммерсантъ».
По словам директора ВМЗ Сергея Ковалева, завод планирует увеличить выпуск нефтегазового оборудования: только в первой половине 2019 года он должен составить 1,5 млрд руб.
«Сейчас предприятие работает со структурами «Газпрома», НОВАТЭКа и «Лукойла». С «Лукойлом» С.Ковалев также связывает возможность выхода ВМЗ на экспортные рынки»,- отмечается в статье.
По его словам, к 2020 году завод планирует начать возврат на рынки стран ближнего зарубежья, а также будет прорабатывать возможность кооперации с иностранными компаниями.
В свою очередь, промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что наиболее привлекательными экспортными рынками для предприятия станут Азербайджан и Казахстан. «В этих странах машиностроение не столь сильное, как в России, поэтому местные нефтегазовые игроки зависят от поставок нужного оборудования и запчастей извне. При этом технологическая база ВМЗ позволяет произвести для заказчика любую необходимую продукцию»,- подчеркивает эксперт.
Б.Рустамбеков
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