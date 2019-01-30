Президент Киргизии на заседании Совбеза страны обсудил вопросы недропользования

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности страны, что успешному развитию киргизской горнодобывающей промышленности мешают коррупция, бездействие местных органов власти и недостатки в работе правоохранительных органов.

"Сохранение недр земли, защита природных богатств и разумное их использование является одним из приоритетов обеспечения национальной безопасности", - заявил С.Жээнбеков, выступая в среду на заседании Совета безопасности республики.

"К сожалению, вопросам обеспечения безопасности в сфере недропользования не уделялось соответствующее внимание, (...) в результате там накопились немалые проблемы, это - коррупция, глубоко проникшая и пустившая корни в некоторые государственные органы, особенно в лицензионно-разрешительную систему, удержание лицензий без проведения соответствующих работ в целях их перепродажи, пренебрежение вопросов защиты экологии", - добавил глава государства.

Он обратил внимание на "чрезмерную зависимость промышленного сектора страны от одной компании - "Кумтор Голд Компани", протестное настроение местного населения по отношению к горнодобывающему производству из-за слабого сотрудничества Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования с местной властью".

"Часто местная власть не может построить деловые отношения с инвестором, который собирается вложить инвестиции в этот регион и отсутствие такого взаимного сотрудничества отрицательно влияет и на инвестиционный климат, и на настроение местного населения", - добавил С.Жээнбеков.

Президент сообщил, что "на сегодняшний день из горнорудной отрасли в республиканский и местные бюджеты поступает около 12 млрд сомов, что составляет около 8% ВВП и 44% от объема промышленной продукции, в горнорудной промышленности работают более 18 тыс. граждан страны".

По его словам, за годы независимости Киргизии было выдано 2 тыс. 571 лицензий на право пользования недрами, большинство разрешений получили частные компании, "однако в большинстве случаях при выдаче разрешений на месторождения не учитывались интересы государства и общества, предпочтение отдавалось защите интересов узкого круга лиц, некоторых влиятельных групп".

С.Жээнбеков отметил, что для прекращения подобной практики выдачи лицензий и для привлечения инвесторов в данную сферу "необходимо внести изменения в соответствующие законы, которые обеспечат открытость, справедливость, чистую конкуренцию в горнорудной отрасли и будут направлены на улучшение инвестиционного климата страны, создания благоприятных условий для инвесторов".

Он также указал на необходимость перемен в сфере налогообложения горнодобывающей отрасли, так как "в некоторых странах налоги по горнодобывающей отрасли составляют от 15% до 50%, а в Киргизии налоговая нагрузка в среднем составляет всего лишь 8-10%".

Касаясь деятельности правоохранительных органов, глава государства считает, что "они не на должном уровне проводят работу по определению провокаторов, настоящих организаторов акций и противодействию им".

"Мероприятия по предотвращению, предупреждению и ликвидации таких ситуаций должны проводиться оперативно, ситуация не должна выходить из-под контроля. Иначе попытки противопоставить народ и органы власти, нарушения инвестиционного климата и отпугивание инвесторов будут продолжаться", - заявил С.Жээнбеков.