У Лондона должен быть четкий план, чтобы перенести переговоры о Brexit - Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что переговоры о переносе Brexit между Лондоном и Брюсселем возможны при наличии у британской стороны внятной стратегии.

"Переговоры о будущих отношениях или переносе выхода (Brexit) на пару месяцев возможны, если у Великобритании есть четкая стратегия", - написал С.Курц в своем аккаунте в Twitter.

ЕС, по его словам, разделяет усилия палаты общин британского парламента, направленные на то, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

"Договор о выходе обсуждается уже более года. Это хороший и гармоничный договор. Ввиду этого новых переговоров о договоре не будет", - отметил С.Курц.

Во вторник британский парламент отклонил целый ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана" поддержал большинством из 317 голосов против 301.

Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".