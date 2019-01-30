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Дальнее зарубежье 30.01.2019 15:03

У Лондона должен быть четкий план, чтобы перенести переговоры о Brexit - Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что переговоры о переносе Brexit между Лондоном и Брюсселем возможны при наличии у британской стороны внятной стратегии.

"Переговоры о будущих отношениях или переносе выхода (Brexit) на пару месяцев возможны, если у Великобритании есть четкая стратегия", - написал С.Курц в своем аккаунте в Twitter.

ЕС, по его словам, разделяет усилия палаты общин британского парламента, направленные на то, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

"Договор о выходе обсуждается уже более года. Это хороший и гармоничный договор. Ввиду этого новых переговоров о договоре не будет", - отметил С.Курц.

Во вторник британский парламент отклонил целый ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана" поддержал большинством из 317 голосов против 301.

Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЛЕР, BREXIT, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]