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Социум 30.01.2019 12:46

Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами

ООО «Рабочий центр DOST» заключило в январе трудовые соглашения на выполнение оплачиваемых общественно-полезных работ с 16 тыс. человек, сообщил директор Центра Ниязи Рагимов.

«Программа «Друг безработного» по организации общественных работ направлена на привлечение к оплачиваемому труду в 2019 году 30 тыс. безработных. В январе мы заключили трудовые соглашение на выполнение общественно-полезных работ с 16 тыс. гражданами», - сказал Н.Рагимов в среду на пресс-конференции.

По его словам, на сегодняшний день 3 тыс. трудовых соглашений охватывают Баку, 13 тыс. – регионы страны. В целом, в Баку программа охватит 5-6 тыс. человек.

Н.Рагимов подчеркнул, что в феврале число лиц, с которыми заключены такие договора, достигнет 30 тыс. человек. При этом он отметил, что привлекаемые в рамках программы к оплачиваемому труду безработные могут не иметь специального образования. «Речь идет о работе, например, по облагораживанию, благоустройству, чистке территорий, оздоровлению лесов и парков, закладке новых парков, оздоровлению экологической ситуации и т.д., т.е. об общественно-полезной работе, не требующей каких-то специальных знаний и опыта», - сказал он.

По его словам, бюджет программы составляет 80 млн манатов. «Таким образом, каждый, с кем заключается трудовое соглашение на один год, будет получать, в среднем, 203 манат. Эта зарплата, которую выплачивает «Рабочий центр DOST», включает соцстрахование, страхование от безработицы, пенсионные выплаты. Привлекаемые к программе безработные работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю», - подчеркнул Н.Рагимов.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЗРАБОТНЫЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО, DOST

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]