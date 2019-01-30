Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами

ООО «Рабочий центр DOST» заключило в январе трудовые соглашения на выполнение оплачиваемых общественно-полезных работ с 16 тыс. человек, сообщил директор Центра Ниязи Рагимов.
«Программа «Друг безработного» по организации общественных работ направлена на привлечение к оплачиваемому труду в 2019 году 30 тыс. безработных. В январе мы заключили трудовые соглашение на выполнение общественно-полезных работ с 16 тыс. гражданами», - сказал Н.Рагимов в среду на пресс-конференции.
По его словам, на сегодняшний день 3 тыс. трудовых соглашений охватывают Баку, 13 тыс. – регионы страны. В целом, в Баку программа охватит 5-6 тыс. человек.
Н.Рагимов подчеркнул, что в феврале число лиц, с которыми заключены такие договора, достигнет 30 тыс. человек. При этом он отметил, что привлекаемые в рамках программы к оплачиваемому труду безработные могут не иметь специального образования. «Речь идет о работе, например, по облагораживанию, благоустройству, чистке территорий, оздоровлению лесов и парков, закладке новых парков, оздоровлению экологической ситуации и т.д., т.е. об общественно-полезной работе, не требующей каких-то специальных знаний и опыта», - сказал он.
По его словам, бюджет программы составляет 80 млн манатов. «Таким образом, каждый, с кем заключается трудовое соглашение на один год, будет получать, в среднем, 203 манат. Эта зарплата, которую выплачивает «Рабочий центр DOST», включает соцстрахование, страхование от безработицы, пенсионные выплаты. Привлекаемые к программе безработные работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю», - подчеркнул Н.Рагимов.
Р.Бабаев
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