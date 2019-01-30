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Регион 30.01.2019 12:55

В Турции задержали несколько десятков военных по подозрению в связях с Гюленом

Стражи порядка Турции задержали 48 военных летчиков, которых подозревают в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

Отмечается, что среди задержанных - высокопоставленные служащие ВВС Турции, в частности четверо генерал-лейтенантов авиации и один полковник.

Кроме того, турецкая прокуратура выдала ордера на арест еще 15 гражданских лиц, которые, предположительно, были также причастны к деятельности движения Ф.Гюлена.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПУТЧ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]