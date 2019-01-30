В Турции задержали несколько десятков военных по подозрению в связях с Гюленом

Стражи порядка Турции задержали 48 военных летчиков, которых подозревают в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

Отмечается, что среди задержанных - высокопоставленные служащие ВВС Турции, в частности четверо генерал-лейтенантов авиации и один полковник.

Кроме того, турецкая прокуратура выдала ордера на арест еще 15 гражданских лиц, которые, предположительно, были также причастны к деятельности движения Ф.Гюлена.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.