Почти половина жителей Грузии недовольна работой правительства - опрос

Деятельность правительства Грузии положительно оценивают 41% опрошенных граждан страны, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического исследования, проведенного Национально-демократическим институтом США (NDI).

"Очень хорошей" работу правительства считают 3% респондентов. Вместе с тем, 37% опрошенных оценивают его деятельность плохо, 12% - очень плохо.

В марте 2018 года деятельность правительства положительно оценивали 42% опрошенных, очень хорошо - 2%, плохо - 36%, очень плохо - 13%.

Исследование проводилось с 6 по 20 декабря 2018 года во всех регионах Грузии. Выборка составила 2205 человек. Исследование NDI было проведено при финансовой поддержке Агентства международного развития правительства Великобритании. Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия).