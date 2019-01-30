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Регион 30.01.2019 15:17

Почти половина жителей Грузии недовольна работой правительства - опрос

Деятельность правительства Грузии положительно оценивают 41% опрошенных граждан страны, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического исследования, проведенного Национально-демократическим институтом США (NDI).

"Очень хорошей" работу правительства считают 3% респондентов. Вместе с тем, 37% опрошенных оценивают его деятельность плохо, 12% - очень плохо.

В марте 2018 года деятельность правительства положительно оценивали 42% опрошенных, очень хорошо - 2%, плохо - 36%, очень плохо - 13%.

Исследование проводилось с 6 по 20 декабря 2018 года во всех регионах Грузии. Выборка составила 2205 человек. Исследование NDI было проведено при финансовой поддержке Агентства международного развития правительства Великобритании. Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОЦЕНКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]