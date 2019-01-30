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Карабахский конфликт 30.01.2019 13:02

Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в Ереване обсудил проблему нагорно-карабахского урегулирования на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Приветствовали встречи лидеров Армении и Азербайджана и высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались. Над этим работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Но впереди новые встречи, я так понимаю, что на разных уровнях - на уровне лидеров стран и на уровне глав МИД. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивными, приносили реальные результаты и продвижение вперед", - сказал Г.Карасин журналистам в среду.

По его словам, важно чтобы международная обстановка вокруг карабахской проблемы была предсказуемой и спокойной.

"И мы отмечаем, что в последние месяцы это спокойствие, относительная предсказуемость стала характерной. Есть консенсус, все страны - основные участники процесса - тройка сопредседателей едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии", - сказал российский дипломат.

На вопрос, можно ли ожидать прорыва в карабахском урегулировании, замглавы российского МИД ответил: "Это сложный вопрос. Всем хотелось, чтобы прогресс был быстрым. Но надо быть реалистами и полагаться на здравый смысл и переговоры руководства Армении и Азербайджана при помощи международного сообщества".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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