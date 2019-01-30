Жээнбеков заявил о попытках в Киргизии препятствовать проведению саммита ШОС

В Киргизии есть силы, которые пытаются препятствовать проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 14-15 июня, заявил в среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
"На мероприятие ШОС приедут лидеры других государств. На встрече будут обсуждаться важные вопросы. Мы намерены решить многие проблемы, которые тянутся годами. Но есть силы, которые пытаются препятствовать проведению саммита", - приводит слова С.Жээнбекова киргизское информационное агентство "24 kg".
С.Жээнбеков не уточнил, кто стоит за попытками срыва саммита.
Он также отметил, что в рамках саммита ШОС состоится государственный визит в Киргизию президентов двух стран.
Как сообщалось, в среду президент Киргизии принял участие в заседании Совбеза страны, где подверг критике работу правоохранительных органов, которые "не на должном уровне проводят работу по определению провокаторов, настоящих организаторов акций и противодействию им".
Киргизия в 2019 году председательствует в ШОС. 14-15 июня в Бишкеке пройдет саммит ШОС с участием лидеров стран-участниц организации. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, еще несколько стран имеют статус наблюдателя: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
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