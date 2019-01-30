Сенатору Арашукову, обвиняемому в причастности к двум убийствам, может грозить пожизненное заключение

Задержанному по обвинению в причастности к двум убийствам члену совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову может грозить пожизненное заключение.
Такое наказание предусматривает часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, которая вменяется Р.Арашукову.
Ранее в среду официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Р.Арашуков задержан по обвинению в причастности к убийствам двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году - замглавы общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" республики Аслана Жукова и убийства советника президента Фраля Шебзухова.
По словам С.Петренко, по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора, 30 января 2019 года Советом Федерации принято решение о лишении Р.Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.
В сентябре 2018 года С.Петренко сообщила "Интерфаксу", что глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело об убийствах в 2010 году А.Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.
Лидер молодежного движения "Адыге-Хасэ" А.Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с А.Жуковым.
В 2012 году горсуд Черкесска признал Р.Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе нынешнего года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство А.Жукова.
В настоящее время следствие по делу об убийстве А.Жукова возобновлено, сообщали ранее в пресс-службе регионального управления СК. Ф.Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Ф.Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.
По делу об убийстве Ф.Шебзухова были осуждены четверо местных жителей - Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.
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