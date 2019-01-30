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Дальнее зарубежье 30.01.2019 15:42

Экс-глава Nissan Гон назвал себя жертвой "заговора и предательства"

Бывший глава автопроизводителя Nissan Карлос Гон назвал дело против себя следствием "заговора и предательства" со стороны топ-менеджмента компании.

В своем первом с момента ареста в ноябре 2018 года интервью, данном в среду японскому изданию Nikkei, он заявил, что ряд лиц в высшем руководстве Nissan были настроены против планов по углублению интеграции между членами альянса, в который входят Nissan, Mitsubishi и французская Renault.

К.Гон отметил, что планировал добиться автономной работы трех автопроизводителей под руководством одной холдинговой компании.

Вместе с тем он вновь отверг все обвинения, которые предъявляет ему прокуратура, в том числе в получении незадекларированных доходов, покупке недвижимости в Ливане и Бразилии.

К.Гону дважды отказывали в освобождении под залог. Сам бизнесмен заявил, что он не собирается бежать из страны или уничтожать улики, а хочет получить больше возможности для подготовки к защите своего дела в суде. "Все документы находятся у Nissan, и компания запрещает сотрудникам со мной общаться", - посетовал он.

Также К.Гон не согласился с определением своего стиля руководства Nissan как "диктаторского". "Некоторые люди назвали сильное лидерство диктатурой, чтобы представить действительность в искаженном виде", - заявил бизнесмен.

Как сообщалось, 64-летний К.Гон был арестован японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня после ареста Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров, а в апреле планирует лишить его статуса директора. Также К.Гон ушел в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

К.Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ГОН, ЗАЯВЛЕНИЯ


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